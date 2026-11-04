Morador de Bom Sucesso é preso com mais de 1 kg de droga em Jandaia do Sul

Entorpecente era transportado em um veículo interceptado durante investigação sobre o tráfico na região

Um morador de Bom Sucesso foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira (4), em Jandaia do Sul. Segundo a Polícia Civil, ele transportava mais de um quilo de entorpecente em um veículo quando foi abordado pelos investigadores.

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O suspeito já era monitorado pela equipe da Delegacia de Jandaia do Sul. As diligências levaram os agentes a interceptar o carro e localizar a droga.

Na abordagem, também foi apreendida uma quantia em dinheiro. A polícia suspeita que o valor tenha relação com o tráfico. O tipo de entorpecente e o montante apreendido não foram informados.

Após a prisão, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos legais. A ocorrência faz parte das investigações sobre o comércio de drogas na região.