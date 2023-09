Morador da região vai em cachoeira com a família e é vítima de furto

Um morador de Califórnia, município do Vale do Ivaí, aproveitou o domingo de muito calor para ir até uma cachoeira com a família para se refrescar. No entanto, o que era para ser um momento de diversão, acabou se tornando caso de polícia. Acontece que o homem, de 36 anos, foi vítima de furto durante a tarde deste domingo (24).

Para a Polícia Militar do Paraná (PMPR), ele relatou que foi até a cachoeira do Portelinha com familiares e havia deixado deixado seu veículo estacionado nas proximidades. Quando retornaram, perceberam que a porta do lado do motorista teria sido arrombada e, do interior do carro, furtados diversos itens.

Conforme a vítima, foram levados: R$ 1 mil em dinheiro, documentos pessoais, cartão de crédito, um celular Samsung preto e um de cor vermelha, um aparelho celular da Xiaomi branco e também uma bateria da marca Scarp.

O homem foi orientado e a equipe policial registrou um boletim de ocorrência.

