Morador da região troca mensagens com mulher e perde mais de R$ 20 mil

Um morador da cidade de Cambira, no Norte do Paraná, perdeu mais de R$ 20 mil após passar meses conversando com uma suposta mulher e, durante esse período, ter realizado diversas transferências bancárias para ela. O homem foi até o destacamento da Polícia Militar (PM), na manhã deste domingo (17), para registrar que foi vítima do estelionato.

De acordo com relato da vítima, ele e a mulher, que teria afirmado ser moradora de Toledo, no Oeste do Estado, vinham trocando mensagens via WhatsApp há meses. O homem teria feito várias transferências via PIX para ela, que somam mais de R$ 20 mil.

Durante a última semana, no entanto, o morador de Cambira percebeu que havia sido vítima de um golpe quando, pelo mesmo aplicativo, recebeu mensagens de uma pessoa afirmando ser um policial civil e dizendo que a vítima deveria depositar um valor de R$ 31 mil. Caso a transferência não fosse feita, ele seria preso.

Ao conversar com os policiais militares, o homem ainda relatou que uma outra pessoa estaria se passando por ele para pedir dinheiro aos amigos dele. Diante da situação, a vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil para dar sequência ao caso.

