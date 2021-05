Monitores aferem temperatura de passageiros em Ivaiporã

Continua após publicidade

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) informou no final do mês passado, que vai elaborar resolução com critérios para a fiscalização do serviço de transporte público durante a pandemia da Covid-19. O principal objetivo é evitar que os ônibus sejam um foco multiplicador de contaminação de passageiros, motoristas e cobradores pelo coronavírus (Covid-19).

Por meio da resolução, o TCE vai orientar os gestores de serviços de transporte público sobre as providências a serem adotadas durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia.

Entre as medidas previstas – elaboração de protocolo sanitário, definição de escalonamento de atividades, frota mínima em circulação, limite de ocupação máxima dos veículos e regras de distanciamento voltadas aos trabalhadores e usuários do sistema em veículos e terminais de embarque e desembarque.

Em Ivaiporã, monitores já realizam o aferimento da temperatura de usuários do transporte coletivo gratuito da cidade. Passageiro com febre será impedido de embarcar nos ônibus. Além disso, em 5 de abril, a Prefeitura de Ivaiporã também determinou, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, que fosse criada a carteira de identificação que dá acesso ao transporte público gratuito. O objetivo foi limitar o serviço aos trabalhadores que precisam cumprir horário no trabalho e retornar para casa em segurança.

No total, a administração municipal disponibilizou oito monitores no Terminal Rodoviário para conferir a carteira de identificação, aferir a temperatura e borrifar álcool 70 nas mãos dos usuários para evitar contaminação.

“Os trabalhadores que usam o transporte público gratuito estão conscientes e se acostumaram com os monitores que começaram o trabalho de conscientização em fevereiro”, contou o supervisor do transporte coletivo gratuito, Ailton Stipp.

O prefeito Carlos Gil lembrou que as medidas adotadas em Ivaiporã, visando controlar o número de casos positivos de coronavírus, deram resultados positivos. “Mas a população não deve se descuidar – especialmente devido ao período de inverno. É fundamental o uso de máscara, álcool 70, distanciamento social e manter os ambientes de trabalho ventilados”, aconselhou o prefeito.

* Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Ivaiporã