Monitorados por tornozeleira são flagrados descumprindo decisão judicial em Ivaiporã

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Polícia Militar encontrou três homens em vias públicas durante patrulhamento noturno. Caso será encaminhado ao órgão competente

Três homens monitorados por tornozeleira eletrônica foram abordados pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (20), em Ivaiporã. Segundo a corporação, eles estavam fora das condições determinadas pela Justiça, o que motivou o registro de um boletim por descumprimento de decisão judicial.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 23h10, durante patrulhamento da equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) na região da Vila Monte Castelo. Os policiais localizaram um homem que, conforme determinação judicial, deveria cumprir pena exclusivamente em sua residência.

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Durante a abordagem, a equipe informou ao homem sobre as regras impostas pela decisão da Justiça.

Poucos minutos depois, às 23h15, os policiais abordaram outros dois homens em via pública. Ambos utilizavam tornozeleira eletrônica. Um deles carregava um copo com bebida alcoólica.

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Questionados pelos policiais, os dois informaram que o horário permitido para permanecerem fora de casa era até as 20h. Como já passava das 23h, a equipe constatou o descumprimento das condições estabelecidas pela Justiça.

A Polícia Militar orientou os três abordados sobre as restrições impostas e registrou um boletim de ocorrência. O caso será encaminhado ao órgão responsável para as providências cabíveis.

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