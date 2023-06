Monitorada por tornozeleira eletrônica, mulher ameaça homem na região

Os policiais encontraram a mulher escondida embaixo de um colchão no quarto

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Jardim Alegre um homem acionou a Polícia Militar (PM) na noite de quinta-feira (15), após ser ameaçado por uma mulher, monitorada pelo sistema penal por meio de tornozeleira eletrônica. O caso aconteceu em uma residência na Rua Martinho Augusto Medeiros, onde a acusada estava causando tumulto.

continua após publicidade

Conforme consta no boletim de ocorrência da 6ª CIPM, por volta das 21h40, a guarnição foi acionada via COPOM para atendimento de uma ameaça, onde segundo a solicitação anônima afirmava que os envolvidos estavam em posse de um facão.

- LEIA MAIS: Pai acusado de abusar da própria filha é preso em Ariranha do Ivaí

continua após publicidade

A equipe se deslocou para o local e quando se aproximava do endereço foi parado por um homem, que se encontrava em visível estado de embriaguez.

Ele passou a relatar que estava dormindo, quando chegou da rua a mulher que invadiu sua residência arrombando a sua porta. No interior da casa, ela passou a jogar todas as coisas que estavam em seu alcance no chão.

Afirmou que saiu do local para não entrar em vias de fato com a mulher que faz uso de tornozeleira eletrônica. Disse ainda, que não queria representar contra a invasora, porém solicitou que a equipe que a orientasse a se retirar da residência.

continua após publicidade

Na casa, os policiais encontraram a mulher escondida embaixo de um colchão no quarto. Ela também se encontrava em visível estado de embriaguez, e muito agitada. Orientada quanto a denúncia, ela se retirou do local tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos, o homem foi orientado e liberado no local. Foi confeccionado o B.O.U que foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã para providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News