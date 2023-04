Monitor humilha aluno em Califórnia; Polícia Civil investiga caso

Da Redação

Escola Clube do Irmão Caçula, em Califórnia

A família de um aluno da rede municipal de ensino da cidade de Califórnia, na região norte do Paraná, procurou a Polícia Civil (PC) para denunciar que o menino de apenas 07 anos, teria sido humilhado por um monitor que o colocou de castigo na Escola Clube do Irmão Caçula. A denúncia foi formalizada na última quinta-feira (06/04).

Segundo a PC, a mãe da criança soube do ocorrido através do diretor da instituição. De acordo com o relato descrito no boletim de ocorrência, o monitor teria colocado a criança de castigo em uma sala, de joelhos, com as mãos para trás e o rosto contra a parede. Um estagiário do local, chegou a fazer uma foto do momento em que o aluno era humilhado pelo monitor da instituição de ensino.

fonte: Reprodução Aluno teria sido humilhado por monitor

Procurada pela reportagem, a assessoria da prefeitura de Califórnia informou que ninguém vai dar nenhuma declaração sobre o episódio e que "o caso está sendo apurado pela administração".

O caso é investigado pela delegacia de Marilândia do Sul.



