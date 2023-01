Moisés da Farmácia assume interinamente a Prefeitura de Jardim Alegre

Da Redação

José Roberto Furlan e Moisés da Farmácia no ato de transmissão de cargo

Nesta sexta-feira (13) o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (Cidadania), transmitiu o comando da Prefeitura ao vice-prefeito Moisés Lnortovz dos Santos, o Moisés da Farmácia (Cidadania), em virtude das férias do prefeito até 1º de fevereiro. Durante este período, as obras, projetos e programas do município terão continuidade pelo prefeito em exercício.

Moisés que assume a gestão municipal pela segunda vez, agradeceu a confiança e disse se sente honrado por administrar o município nos próximos 15 dias.

“Agradeço ao Furlan por confiar em mim essa importante missão. Serei atuante durante estes 15 dias trabalhando em conjunto com a nossa equipe de servidores e os vereadores “, pontuou.

Furlan, por sua vez, não poupou elogios ao vice-prefeito que assumiu interinamente a administração municipal.

“Tenho certeza que a Prefeitura estará em boas mãos, o Moisés é uma pessoa trabalhadora, honesta, e vem trabalhando com muita dedicação. Posso sair de férias tranquilo, porque sei da capacidade dele e que vai dar continuidade no nosso serviço”.

Furlan também mencionou grandes projetos do município e que durante esses 15 dias terão ordem de serviços assinada pelo prefeito em exercício.

"Nesta semana, por exemplo, eu assinei a ordem para o início dos serviços de recapeamento do asfalto da estrada Barra Preta. Moisés terá bastante trabalho, inclusive, correndo atrás de recursos junto aos nossos deputados para ajudar no desenvolvimento de Jardim Alegre”, destacou Furlan.

Nos próximos dias o prefeito em exercício, vai assinar ordem de serviço de revitalização da Praça da Prefeitura, outra do início da pavimentação de mais três ruas na cidade, e também para uma empresa iniciar os trabalhos referentes ao ICMS Ecológico de mata nativa que tem área de aproximadamente 2 mil hectares.

