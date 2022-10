"Minhas pernas tremiam", diz moradora de Kaloré que encontrou onça

Da Redação

Uma moradora de Kaloré, no norte do Paraná, levou um grande susto na madrugada desta quinta-feira (6) ao se deparar com uma onça-parda no quintal da casa dos pais. A radialista Karina Vieira da Cruz, 31, participava de um velório quando decidiu tomar café na residência, que fica nas proximidades da capela mortuária da cidade, na Rua Tiradentes. Foi quando encontrou a visitante inesperada. “As pernas tremiam. Foi até difícil tirar as fotos”, diz Karina, que fotografou o felino para "provar" que não estava inventando nenhuma história.

Ela conta que estava acompanhada do irmão Denilson Cruz Toledo, de 23 anos, quando saiu do velório para tomar café e descansar na casa dos pais Tarciso Batista Toledo, 62, e Castorina Vieira da Cruz Toledo, 51. Foi quando perceberam que a luz de movimento do portão acendeu intempestivamente. Ao olhar pela janela, Karina viu a onça-parda, espécie também conhecida como puma.

“Foi um susto muito grande. A onça pulou para dentro do quintal em cima da moto do meu pai que estava coberta por uma lona por causa da chuva. Ela ficou uns 10 minutos por ali e depois sumiu”, conta. Karina explica que nos fundos da casa há uma grande pastagem. “Acredito que a onça tenha ido embora”.

A radialista chegou a acionar a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros. Enviou as fotos da onça para um grupo de notícias de Kaloré e o assunto correu a cidade rapidamente. Algumas pessoas chegaram a avistar a onça nas proximidades, mas o animal não foi mais localizado durante o dia.

Karina assinala que, por pouco, não cruzou com o animal quando chegava em casa. “Foi questão de minutos. Apesar do susto, era um animal lindo. O pessoal está brincando que a Juma veio me visitar”, comenta, fazendo referência à personagem principal da novela Pantanal.

O biólogo de Apucarana Fernando Felippe Rodrigues chegou a ser acionado, mas disse que nesses casos é difícil encontrar o animal. “Provavelmente, a onça voltou para a mata”, comenta. Ele afirma que está mantendo contatos com os moradores para o caso de nova visualização da onça.

No Brasil, a onça-parda também é conhecida como suçuarana ou leão-baio. O animal chega a medir cerca de 1,5 metro de comprimento. Pelas fotos feitas em Kaloré, o animal avistado na cidade era de grande porte.

