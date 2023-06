Milene Pavorô, do programa do Ratinho, visita santuário na região

Siga o TNOnline no Google News

A dançarina e assistente de palco do programa do Ratinho, Milene Regina Uehara, mais conhecida como "Milene Pavorô", visitou o Santuário de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, Vale do Ivaí, na sexta-feira (23). A artista foi ao município acompanhada da mãe, Solange Uehara.

Pavorô fez um vídeo para as redes sociais que, inclusive, foi compartilhado pela prefeitura de Lunardelli. No registro, Milene afirma que sua mãe é devota e por isso já visitou o santuário que fica em Cássia, na Itália, e outro que fica localizado em Minas Gerais.

Para concluir a expedição por todos os templos dedicados à santa, elas terminaram com uma visita a Lunardelli. Solange afirmou estar realizada após ter concluído o desejo. "Muito lindo", disse.

Assista:

O Santuário de Santa Rita de Cássia, reconhecido em todo o Brasil, é um local de peregrinação que atrai inúmeros fiéis. Recentemente, recebeu uma Relíquia de Primeiro Grau da Santa, trazida diretamente de Cássia, na Itália.





