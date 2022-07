Mesmo com criança no colo, mulher é agredida em Marilândia do Sul

Da Redação

Uma mulher foi agredida durante uma discussão por motivos fúteis, no final da manhã de domingo (24), em Marilândia do Sul. Mesmo com uma criança de nove meses nos braços, a mulher foi estrangulada e atingida com socos, antes de cair. O agressor foi preso em flagrante.

Segundo relatório da Polícia Militar, a equipe foi acionada por um homem, que denunciou a agressão contra a mulher. A discussão entre a vítima e o agressor teria sido por conta do celular da vítima, que teria esquecido o aparelho e, com ajuda de familiares, ligou para seu número. A mulher explicou que pediu para o homem, que havia atendido a ligação, para que levasse até ela o celular e, na chegada, o homem teria iniciado a discussão, vindo a agredi-la.

Inicialmente, durante a discussão, o homem tentou estrangular a mulher, que segurava nos braços a bebê de nove meses. Em seguida, desferiu dois socos, acertando o olho e a boca da mulher, que caiu ao chão, com o segundo golpe. A mulher ficou com hematomas decorrentes dos golpes.

O autor das agressões, ao ver a Polícia Militar no local, tentou fugir, de motocicleta, mas sofreu uma queda ainda no quintal da casa, em frente ao portal. O homem estava sem capacete e, segundo o relatório da PM, em visível estado alterado, por embriaguez ou por uso de entorpecentes. Ele ficou com algumas escoriações leves decorrentes da queda e foi preso. Após atendimento médico, agressor e vítima foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul para as providências legais.

