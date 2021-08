Mesatenista de Ivaiporã vai representar o Paraná

Da Redação

Os Jogos da Juventude será entre os dias 16 de novembro e 1º de dezembro, em Aracaju

As atletas mesatenistas Renata Alves dos Santos e Emanuelly Victória Alves dos Santos competiram em Toledo, com apoio da Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Esporte, para disputar a Fase Final dos Jogos Escolares do Paraná e do TMB Estadual – Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa.

continua após publicidade .

Renata Santos, que foi a grande campeã na categoria feminino A, sem perder jogo algum, conquistou o título para Ivaiporã e garantiu vaga para representar o Paraná nos Jogos da Juventude, entre os dias 16 de novembro e 1º de dezembro, em Aracaju – capital do Estado de Sergipe. Realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento esportivo reunirá 4.500 jovens atletas, com até 17 anos, oriundos de escolas públicas e privadas do Brasil.

Por outro lado, a atleta Emanuelly Santos (categoria feminino B) perdeu nas quartas de final e ficou entre as 8 melhores do Estado. No Campeonato Paranaense, Emanuelly Santos foi a grande campeã na categoria Super Pré-Mirim. Além de não perder jogo algum, a adolescente bateu a fortíssima atleta de Cascavel, na final, em um grande jogo, enquanto Renata Santos foi a vice-campeã Paranaense no Juvenil, disputando jogos e só perdendo a final.

continua após publicidade .

Emanuelly Santos garantiu que está feliz com os resultados dos treinamentos e sonha, um dia, disputar nos Jogos Olímpicos, e a irmã Renata Santos comemora a oportunidade de representar Ivaiporã e o Estado, no final do ano, nos Jogos da Juventude. “Não foi fácil! Mas com treino e dedicação é possível obter o resultado desejado. Espero poder exibir a Bandeira de Ivaiporã”, comentou a atleta.

“Trata-se de ótimos resultados em competições estaduais e nacionais”, afirmou o irmão e treinador das atletas Elder Santos, que agradeceu à Prefeitura de Ivaiporã e ao diretor do Departamento Municipal de Esporte, Marcelo Kloster, pelo apoio nas disputas.

Marcelo Kloster, que acompanhou os mesatenistas a Toledo, disse que o objetivo da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis é apoiar as mais variadas modalidades esportivas do município. “Vamos estimular a prática do tênis de mesa com apoio dos pais dos atletas, porque é importante envolver a família”, defendeu Marcelo Kloster.

continua após publicidade .

Rio de Janeiro

Em julho, Emanuelly Santos ficou em 3º lugar na Copa Brasil de Tênis de Mesa, no Rio de Janeiro, competição organizada na Arena Carioca 1. A atleta subiu ao pódio na categoria Super Pré-Mirim após perder na semifinal para uma atleta de Santa Catarina, que viria ser a campeã da categoria. Mas na categoria Mirim, Emanuelly Santos ficou em 5⁰ lugar.