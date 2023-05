Merenda escolar de qualidade é prioridade da Prefeitura de Cambira

Merenda escolar de qualidade é um direito de toda criança, por isso a Prefeitura de Cambira, através da Autarquia Municipal de Educação tem um imenso orgulho da parceria que tem com os produtores de próprio município, pois assim pode oferecer as escolas e Cmeis produtos fresquinhos de ótima procedência e qualidade.

São adquiridos semanalmente pães, frutas, verduras e legumes variados dos produtores da agricultura familiar para compor a merenda escolar dos alunos, garantindo assim a promoção da alimentação saudável dentro do ambiente escolar.

“Essa parceria estabelece um vínculo direto com nossos agricultores os estimulando a produzir e gerando fonte de renda aos mesmos. Vale ressaltar que os maiores beneficiados somos nós pois oferecemos produtos frescos e de qualidade para a merenda escolar de nosso município”, afirmou a Secretária de Educação Eliana Navarro.

As refeições são elaboradas pelas cozinheiras com muita dedicação, cuidado e carinho de acordo com o cardápio proposto pela nutricionista do município Daiane Tavares, sempre pensando em promover bons hábitos alimentares nas escolas e trabalhar a favor de uma melhor aprendizagem, pois um aluno bem alimentado mostra um potencial maior.

