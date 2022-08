Mercadorias vencidas são apreendidas em mercado de Jandaia do Sul

Da Redação

Após denúncias de um policial militar aposentado, mercadorias vencidas foram apreendidas em um mercado em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, no norte do Paraná. Equipes da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar (PM) foram até o estabelecimento, na manhã desta quinta-feira (4). Nesta tarde, o estabelecimento foi interditado.

De acordo com o subtenente da reserva Edenilson Máximo, que mora no município, foi quem percebeu a irregularidade. "Em um domingo do mês passado, eu comprei algumas mercadorias no mercado e não percebi que estavam vencidas, minha esposa ao guardar percebeu e comentou comigo, porém, como nós estávamos com viagem marcada, não voltei ao mercado e infelizmente jogamos as mercadorias fora. Porém, fiquei com isso na cabeça e conversei com uma pessoa que me disse que lá era comum ter mercadoria vencida, que alguns produtos estavam até com a validade raspada", conta

O policial então resolveu voltar ao mercado nesta quinta-feira (4) e ao comprar alimentos, percebeu que também estavam vencidos.

"Na hora liguei para a vigilância sanitária e para a PM, isso é um crime, bolacha, mostarda vencidas e o pior, carne, e se uma criança come? se alguém passa mal?", disse - Edenilson Máximo, subtenente da reserva da PM - Edenilson Máximo, subtenente da reserva da PM

A vigilância sanitária está no mercado realizando uma fiscalização e diversas mercadorias vencidas foram encontradas.



"São vários os sentimentos, primeiro tenho vergonha de ter comprado mercadoria e não percebido, depois, fiquei triste, revoltado com as mercadorias vencidas sem pensar no problema que pode causar em quem compra", desabafa - Edenilson Máximo, subtenente da reserva da PM - Edenilson Máximo, subtenente da reserva da PM

