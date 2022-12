Mercado em São João do Ivaí é alvo de assaltantes, nesta sexta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na manhã desta sexta-feira (29) o Mercado do Gordo, localizado no distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí, foi alvo de assaltantes. Informações iniciais dão conta de que o crime aconteceu por volta das 7h30.

continua após publicidade .

Três homens chegaram ao local, anunciaram o assalto e renderam o proprietário do mercado.

- LEIA MAIS: Homem liga para a policia e se entrega após matar ex-esposa no Paraná

continua após publicidade .

O comerciante foi levado para os fundos, na casa onde mora, e os ladrões pegaram vários cheques pré-datados de terceiros que estavam de posse da vítima. Após isso, Gordo foi trancado na casa junto com outros familiares.

Os bandidos fugiram tomando rumo ignorado. A polícia foi informada sobre o roubo e realiza buscas na região. Qualquer informação entre em contato pelo 190.

* Com informações Canal HP/São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News