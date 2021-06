Mercado é arrombado durante a madrugada, em Grandes Rios

Continua após publicidade

Um mercado de Grandes Rios localizado na Av. Brasil foi arrombado por ladrões na madrugada de domingo (6). A Polícia Militar (PM) foi chamada somente por volta das 14h15, quando o proprietário notou o furto.

No local, o dono do estabelecimento não soube informar os objetos e valores em dinheiro que foram levados. Relatou aos policiais que quebraram uma parede nos fundos do mercado. Ele ficou de verificar os vídeos das câmeras de segurança e posteriormente repassar para a equipe policial juntamente com a relação completa do que foi subtraído.

Diante dos fatos a equipe realizou diligencias pelo local e posteriormente retornou para o DPM para confeccionar o B.O.U.