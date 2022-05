Mercado é alvo de assalto à mão armada em Califórnia

Da Redação

Dois homens realizaram um assalto à mão armada nesta segunda-feira (9), em Califórnia. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos em uma motocicleta Honda CB Twister vermelha fecharam um veículo de um supermercado na Rua Joaquim da Silva Ramalho, área central do município, e anunciaram o roubo.

Conforme a polícia, o passageiro da motocicleta era quem portava uma arma de fogo, possivelmente um revólver. O homem, que segundo as vítimas estava vestindo uma blusa e uma calça preta, levou um malote com dinheiro.

As vítimas informaram à PM que os assaltantes fugiram no sentido para a Igreja Matriz de Califórnia. Com apoio de outras equipes, os policiais localizaram a motocicleta próximo da antiga pedreira. O veículo ainda constava um alerta de furto na cidade de Arapongas

Os suspeitos não foram encontrados. A motocicleta foi encaminhada para a delegacia de Marilândia do Sul. A Polícia Civil irá investigar o caso.