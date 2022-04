Menores são apreendidos em operação de combate ao tráfico de drogas

Da Redação

Quatro adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) durante operação de combate ao tráfico de drogas nesta sexta-feira (1º) em Ivaiporã.

A ação policial, da equipe da ROTAM aconteceu com base em várias denúncias de que menores estariam traficando drogas em uma casa anexa a um bar, que fica na Rua Mangueira, ao lado do Centro da Juventude de Ivaiporã e da Creche Municipal, e que o dono do estabelecimento teria uma porcentagem sobre as vendas.

Entre os itens apreendidos estão um tijolo de maconha de 580 gramas, dois invólucros grande da mesma drogas pesando 49,3 gramas e duas buchas de 3,670 gramas. Também foi apreendido uma porção de cocaína pesando 500 miligramas e R$ 4.249,00 em dinheiro, uma balança de precisão e um simulacro de pistola.

Todos os envolvidos, drogas e objetos apreendidos foram entregues na 54ª DRP de Ivaiporã para os procedimentos de polícia judiciária.