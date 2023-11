Menores são apreendidos em Ivaiporã suspeitos de tráfico de drogas

Na noite de quarta-feira (29), uma equipe da Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar realizou uma operação em uma residência localizada na Rua José Messias de Oliveira, em Ivaiporã, que resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas. As diligências foram iniciadas com o objetivo de verificar denúncias junto a Agência Local de Inteligência (ALI) de possível prática de tráfico de maconha na casa de um adolescente de 17 anos,

Durante a ação, por volta das 19h47, os policiais observaram uma motocicleta chegando ao local, ocupada por dois indivíduos. Eles entraram na residência e, após alguns minutos, um deles saiu com a moto.

Ao perceber a presença policial, o condutor dispensou um objeto ao chão, porém, perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda. Foi realizada a abordagem e constatado que o objeto dispensado era uma porção de maconha, pesando aproximadamente 6,49 gramas.

O abordado, um mototaxista, alegou que fez uma corrida até a casa e teria sido pago com a porção de maconha.

Diante das circunstâncias, a equipe foi até a residência do suspeito e encontrou dois menores, sendo um deles possivelmente envolvido na venda de drogas. A moradora da casa, mãe do menor, autorizou e acompanhou as buscas. No guarda-roupa do acusado, foi encontrado escondido uma blusa com duas porções de maconha, totalizando 32,58 gramas.

Diante dos fatos, os dois menores foram apreendidos por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, enquanto o maior foi conduzido por porte de drogas. Um dos menores possuía registro de apreensão anterior por ato semelhante ao tráfico de drogas.

