Menor vai parar na UBS em Cruzmaltina após ser agredido pela mãe

Uma mulher foi presa na quinta-feira (03), por volta das 11h20, após agredir o filho no distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina.

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe extrajornada foi procurada pelo Conselho Tutelar de Cruzmaltina informando que na UBS/Posto de Saúde de Dinizópolis havia um menor foi vítima de lesão corporal.

- LEIA MAIS: Professor é denunciado após propor desafios sexuais à menores no PR

continua após publicidade

No local, em contato com o pai, foi relatado que a mãe agrediu o filho com as mãos que resultou em lesões na região da cabeça “nuca”; e que ainda correu atrás da vítima com um cano tentando agredi-lo. Disse ainda que as agressões contra o menor são frequentes.

Também foi informado no Posto de Saúde e pelas conselheiras, que o menor faz tratamento de “esquizofrenia e epilepsia”.

Diante dos fatos esta equipe deu voz de prisão a mulher e a conduziu juntamente com o menor para exame de lesões corporais no Hospital Juarez Barreto de Faxinal.

Posteriormente foram encaminhados para a 53ª DRP de Faxinal para as providências de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News