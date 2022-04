Menor pega moto do padrasto sem avisar e é apreendido

Da Redação

No domingo (20), por volta das 14h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar o furto de uma motocicleta XLR 125 ES na Rua São Francisco, em Godoy Moreira.

Em contato com o proprietário, ele informou ter deixado a moto estacionada sobre a calçada na frente da casa por volta das 14 horas. Ao sair a motocicleta não se encontrava mais no local. Informou ainda os policiais, que a moto teria sido visto por populares sentido a localidade do Salto.

Na localidade mencionado, os policiais encontraram a moto estacionada, sendo que se apresentou um adolescente como responsável pelo veículo. Perguntado sobre a procedência, ele disse ser enteado do solicitante e que a pegou sem autorização e sem o conhecimento do padrasto.

Diante dos fatos, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí, acompanhado pela mãe, onde foi feita a representação de ato infracional, equiparado ao crime de furto.