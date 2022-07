Menor furta moto com tanque vazio e é apreendido ao buscar combustível

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A motocicleta estava escondida numa mata, na Vila Rica, em Jandaia

Uma motocicleta foi furtada e recuperada na noite desta terça-feira (12), em Jandaia do Sul, num intervalo de menos de duas horas. Tudo porque a equipe da Polícia Militar viu um pedestre na rua, tarde da noite, transportando uma garrafa de gasolina.

continua após publicidade .

A motocicleta Honda CG FAN foi furtada por volta das 22 horas, na rua Pedro Bernardes, na Vila Rica, conforme boletim de ocorrência registrado na PM, às 23 horas.

Pouco antes da meia noite, uma equipe da PM fazia patrulha no centro quando, na rua Projetada E, se encontrou com dois indivíduos caminhando. Um deles carregava um recipiente de plástico, com combustível, o que levantou suspeitas.

continua após publicidade .

Ao se aproximar, os policiais reconheceram a dupla, com histórico de furtos de motocicletas. Um dos dois fugiu e o outro foi abordado pelos policiais. Logo de início, o rapaz teria confessado aos policiais que havia furtado uma motocicleta, que estava escondida numa mata, próximo ao campo de futebol da Vila Rica.

A equipe foi até o local e encontrou o veículo escondido na mata. O adolescente foi apreendido e a motocicleta conduzida até a Polícia Civil de Jandaia do Sul. A equipe notificou o Conselho Tutelar para acompanhar a apreensão, por envolver menor.

fonte: Claudemir hauptmann

Siga o TNOnline no Google News