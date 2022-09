Menor esmurra mãe e agride funcionários de escola em Lunardelli

Da Redação

Imagem ilusdtrativa

Na terça-feira (6) a Polícia Militar de Lunardelli, para atendimento de uma situação de agressão em uma escola do município, onde um adolescente havia agredido a própria mãe e funcionários da unidade escolar.

No local o solicitante relatou que um aluno (menor) estava com sua mãe na sala da diretora geral por motivos de briga e ameaça dentro do ambiente escolar na data anterior.

Quando a diretora disse que o aluno teria que ficar alguns dias afastados da instituição, ele se levantou da cadeira e foi para cima de sua mãe, a esmurrando. No momento que um senhor tentou contê-lo, também acabou sendo agredido com uma cotovelada no rosto.

Na sequência o solicitante também foi conter o aluno e acabou levando um soco no rosto, diante disto foi necessário imobilizar o menor e acionar o SAMU, que conduziu o aluno que estava muito agitado até o hospital.

Quando a equipe policial chegou ao colégio o SAMU já tinha encaminhado o adolescente.

