Menor é apreendido por furto após ser desafiado por outro garoto

Na quarta-feira (20), um adolescente de 13 anos foi apreendido após arrombamento de um comércio na Rua Roberto Miguel, em Ariranha do Ivaí, no Centro Norte do Paraná. O menor alegou a Polícia Militar que arrombou o estabelecimento porque foi desafiado por um colega.

Conforme consta no boletim de ocorrência, ao chegar ao estabelecimento após denúncia, a equipe encontrou o adolescente abaixado atrás do balcão. Após dar voz de abordagem, a equipe realizou busca pessoal, não encontrando nada de ilícito no momento.

Questionado sobre a invasão, o adolescente alegou que foi desafiado por outro garoto, que afirmou que, se ele conseguisse pegar dinheiro, receberia um celular de última geração como recompensa.

O adolescente admitiu ter escondido a quantia de R$186,00 em espécie, entre moedas e notas de dois reais, debaixo de um freezer.

A equipe constatou danos no estabelecimento, incluindo uma janela dos fundos quebrada e um cadeado arrombado, além de uma tentativa de arrombamento de uma porta de metal na lateral do comércio.

Posteriormente, o Conselho Tutelar foi acionado e a mãe do adolescente também compareceu ao local. Eles procederam ao encaminhamento adequado.

Após a ocorrência, a equipe policial, com o apoio do Conselho Tutelar, dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para a adoção das medidas legais necessárias diante do caso.

