Menor é apreendido e duas pessoas são presas por furto em escola

Na manhã de segunda-feira (1º), a Polícia Militar (PM) foi chamada para uma ocorrência de furto na Escola Municipal Dilson Teixeira Coelho, em Jardim Alegre.

No local, a diretora relatou aos policiais que o alarme havia disparado no domingo e novamente pela manhã. Ela encontrou a janela da cozinha danificada, com marcas de mãos e chinelos, além de alimentos desaparecidos.

As câmeras de monitoramento mostraram três pessoas, dois homens e uma mulher, entrando na escola, mas só um rosto ficou visível.

Mais tarde, um menor foi encontrado pela equipe policial na Rua Projetada B, vestindo um boné parecido com o das imagens da escola. Ao ser abordado, ele admitiu ter invadido o local com seu irmão e cunhada.

Enquanto a equipe registrava o boletim de ocorrência, os outros dois suspeitos se apresentaram e confessaram participação.

Com base das confissões, os três foram levados para a central de flagrantes de Ivaiporã. O menor foi conduzido pelas conselheiras.

