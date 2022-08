Menor é apreendido com cigarro de maconha em Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Jardim Alegre na tarde de quarta-feira (10) após ser encontrado com um cigarro de maconha na Rua Santo Antônio.

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), por volta das 14h30 a equipe de serviço em patrulhamento pela Rua Santo Antônio visualizou um indivíduo que ao avistar a viatura policial, tentou mudar o sentido que estava andando. Ele estava com um objeto na mão e rapidamente tentou esconder o que segurava.

Foi feita a abordagem e em busca pessoal do indivíduo, identificado sendo um menor de 17 anos, foi localizado em sua mão, um cigarro de maconha pronto para consumo, que posteriormente pesado totalizou 0,8 gramas. Em seu bolso foi encontrado a quantia de R$ 16,00 e um isqueiro.

O menor assumiu ser usuário de drogas e afirmou que o entorpecente havia comprado na noite anterior com uma pessoa no centro da cidade. Diante do fato, foi dada voz de apreensão ao menor, sendo encaminhado juntamente com o entorpecente até o DPM de Jardim Alegre para confecção do BOU e posteriormente até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

