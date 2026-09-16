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Menor denuncia homem após abordagem em praça de São João do Ivaí

Vítima relatou à PM que foi abordada por um homem com uma atitude inadequada e constrangedora

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Menor denuncia homem após abordagem em praça de São João do Ivaí
Autor Policiais fizeram buscas pela região para tentar localizar o suspeito - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma menor denunciou um homem após uma abordagem na manhã de terça-feira (15), na Praça da Bíblia, no Centro de São João do Ivaí.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na praça quando um homem se aproximou e passou a fazer comentários e gestos de cunho sexual.

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LEIA MAIS: Rotam prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Ivaiporã

Após receber a denúncia, os policiais fizeram buscas pela região para tentar localizar o suspeito. No entanto, ele não foi encontrado.

A equipe registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima. Ela estava acompanhada do pai durante o atendimento.

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