Menor denuncia homem após abordagem em praça de São João do Ivaí

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vítima relatou à PM que foi abordada por um homem com uma atitude inadequada e constrangedora

Uma menor denunciou um homem após uma abordagem na manhã de terça-feira (15), na Praça da Bíblia, no Centro de São João do Ivaí.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na praça quando um homem se aproximou e passou a fazer comentários e gestos de cunho sexual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Rotam prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Ivaiporã

Após receber a denúncia, os policiais fizeram buscas pela região para tentar localizar o suspeito. No entanto, ele não foi encontrado.

A equipe registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima. Ela estava acompanhada do pai durante o atendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos