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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Menor de idade é abordado com motocicleta irregular em Lidianópolis

Veículo estava com licenciamento atrasado, sem retrovisores e apresentava outras irregularidades.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Menor de idade é abordado com motocicleta irregular em Lidianópolis
Autor Motocicleta foi removida ao pátio do Detran - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um menor de idade foi abordado pela Polícia Militar com uma motocicleta irregular na noite de sexta-feira (18), na PR-466, em Lidianópolis.

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento quando percebeu o ruído excessivo do escape. Os policiais tentaram abordar a motocicleta perto do trevo principal. O condutor entrou na rodovia e parou após o trevo.

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A Honda CG 125 estava com licenciamento de 2024, pneus em desconformidade e sem retrovisores. O veículo também apresentava irregularidade na numeração do motor e placa baixada.

Diante das irregularidades, a motocicleta foi removida ao pátio do Detran. A ocorrência foi registrada às 23h43.

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