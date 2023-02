Menor de Apucarana é apreendido por tráfico de drogas em Jardim Alegre

Da Redação

Um adolescente que reside em Apucarana foi apreendido e autuado por tráfico de drogas na Rua Itapiranga, em Jardim Alegre, na tarde de domingo (26).

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 13h47, a equipe RPA do destacamento da Polícia Militar (PM), realizava patrulhamento pela Rua Itapiranga, quando viu saindo de uma casa um menor que já havia sido apreendido no mesmo local, em 18 de fevereiro, por envolvimento com tráfico de drogas.

Quando a viatura se aproximou, o menor apressou o passo, gerando suspeita, sendo então dada voz de abordagem. Foi encontrado na carteira dele R$ 49,00 em cédulas trocadas.

Questionado qual o motivo de estar novamente em Jardim Alegre, já que no dia 18, ele foi entregue pelo Conselho Tutelar de Jardim Alegre aos cuidados de seus responsáveis na cidade de Apucarana. Inicialmente, ele afirmou que veio durante a madrugada com um Uber, que havia dormido na casa de um amigo. Disse ainda que estaria na cidade para tratar de uma audiência referente ao tráfico que foi apreendido.

Ao ser novamente questionado quem estaria na casa que a equipe viu ele saindo, relatou que invadiu o local sem a autorização (pois a moradora se encontra presa no Deppen de Ivaiporã) e que estaria novamente vendendo drogas na residência, para pagar uma dívida de R$ 500,00 referente a droga apreendida na situação anterior.

Foi acionado o Conselho Tutelar e em buscas pela residência, na varanda da casa, próximo do forro, foi localizada uma sacola plástica com nove eppendorf com cocaína, que pesou 7,3 gramas.

O adolescente relatou ainda que havia trazido de Apucarana três gramas de crack e 15 pinos de cocaína, porém durante a madrugada já havia vendido todo o crack e seis pinos de cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao menor, sendo juntamente com entorpecentes, dinheiro e objetos encaminhados até o DPM de jardim alegre para confecção do B.O.U e posteriormente conduzido à 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para providências cabíveis.

