Menor com sinais de embriaguez sofre queda de moto

A Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde de domingo (28) para deslocar o Hospital Municipal de Godoy Moreira, onde se encontrava um adolescente, após ele ter sofrido queda de moto, no centro da cidade.

No hospital, o rapaz que apresentava sinais de embriaguez estava com escoriações pelo corpo (braços e pernas). Quando questionado sobre o ocorrido, relatou que não se lembrava do acidente. Pelo fato de estar em observação no hospital não foi possível fazer o bafômetro.

Após a liberação do médico foi encaminhado acompanhado junto com a mãe ao Destacamento da Polícia Militar, onde feita a confecção do boletim de ocorrência. Sendo orientado a comparecer no dia seguinte na Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para dar sequência nos procedimentos.

A motocicleta possuía débitos junto ao Detran, sendo então encaminhada para o pátio do destacamento.