Menor com moto irregular tenta subornar PM com leitão

A Equipe RPA de Lunardelli em patrulhamento avistou uma motocicleta CB 250 Twister preta com dois indivíduos. Efetuado a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor de 16 anos e o passageiro de 17 anos.

Contudo, ao checar a placa da motocicleta, constatou uma outra motocicleta Honda/NX 150 vermelha não condizente com a motocicleta abordada.

Em verificação ao número do chassi, resultou em outra motocicleta Honda/CB 250 Twister azul também não condizente com a motocicleta abordada. Ao fazer a verificação do número do motor o mesmo encontrava-se raspado dificultando a identificação correta da motocicleta.

Durante a conversa o condutor pediu para a equipe policialliberasse a motocicleta e ofereceu um leitão para os policiais. Sendo então o adolescente e motocicleta Honda/CB 250 Twister apreendidos.