Menor arremessa pedra e quebra vidro de ônibus escolar

Um ônibus escolar de Jardim Alegre teve o vidro estilhaçado por pedra, arremessada por um adolescente. A situação aconteceu na noite de terça-feira (26) na Rua dos Estudantes.

A equipe de serviço foi solicitada via Copom a comparecer no local por volta das 23 horas, onde teriam quebrado o vidro de um coletivo a pedradas.

Chegando ao local, em contato com o motorista do coletivo escolar da prefeitura, ele relatou que três menores chegaram perto do ônibus e um deles arremessou uma pedra no vidro, vindo a quebrar e espalhar estilhaços nos ocupantes, e em seguida se evadiram.

Diante dos fatos foi realizado patrulhamento, porém os menores não foram localizados.