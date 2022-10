Menor agride idoso com pedrada na cabeça em Marilândia do Sul

Da Redação

Um homem de 61 anos deu entrada no Pronto Atendimento Municipal (PAM), em Marilândia do Sul, na noite desta terça-feira (03), com um ferimento na cabeça. Ele teria sido atingido por uma pedrada e o agressor seria um adolescente.

A equipe que dá atendimento no PAM registrou a entrada do paciente logo depois das 22 horas. Por conta da lesão e dos relatos iniciais da vítima, os profissionais da unidade de Saúde acionaram a Polícia Militar.

O homem relatou aos policiais que um adolescente conhecido teria agredido ele com uma pedra, acertando-lhe na cabeça. A Polícia não informou sobre os possíveis motivos para a agressão. O adolescente não foi localizado pela PM e a vítima recebeu orientações a respeito dos procedimentos.

Os profissionais do Pronto Atendimento informaram que o paciente, após receber os cuidados iniciais, seria encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, para exames especializados.

