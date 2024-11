Menino que morreu afogado em Jardi Alegre será sepultado nesta segunda

Siga o TNOnline no Google News

Gustavo Henrique da Silva, o menino de 12 anos que foi vítima de afogamento no Lago Municipal Ângelo Santin, em Jardim Alegre, no domingo (27), está sendo velado na Capela Mortuária de Jardim Alegre e será sepultado nesta segunda-feira (28). (Assista reportagem abaixo)

Ele era aluno do 7º ano integral do Colégio Estadual Cristóvão Colombo é filho de Leyda do Cido, funcionário da Center Pneus.

A tragédia ocorreu por volta das 15h40, quando Gustavo entrou na água para recuperar uma bola e acabou desaparecendo.

Moradores e pessoas que estavam no local conseguiram retirar o menino após cerca de 20 minutos submerso, mas ele já estava inconsciente. Os socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu tentaram reanimá-lo por mais de 30 minutos.

Segundo informações de familiares o sepultamento será na tarde desta segunda-feira (28) no Cemitério Municipal de Lidianópolis.

A morte precoce de Gustavo gerou grande comoção, nas redes sociais, amigos da família expressaram sua solidariedade.

“Que brilhe para o Gustavo à luz de Cristo, e que Ele, Jesus Cristo console os familiares e amigos”, postou um amigo da família.

Outra internauta postou “Meus sentimentos, que Deus conforte o coração dessa mãe, pai e todos familiares”.

