Menino é encontrado sozinho na PR-082 após sair para procurar figurinhas da Copa do Mundo

Um menino de 12 anos foi encontrado sozinho às margens de uma rodovia entre São João do Ivaí e Lunardelli, no Vale do Ivaí, na tarde de quarta-feira (27). A Polícia Militar foi acionada após motoristas relatarem risco de acidente no trecho.

Segundo a PM, testemunhas informaram ao Copom que a criança seguia de bicicleta por um local sem acostamento. Os condutores precisavam desviar para evitar atropelamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Morador de Ivaiporã morto em acidente de trabalho em Faxinal é identificado

Os policiais foram até o ponto indicado e localizaram o garoto próximo à pista. Durante a abordagem, ele contou que saiu para procurar garrafas de refrigerante que poderiam conter figurinhas da Copa do Mundo.

Conforme o boletim de ocorrência, o menino mora em Lunardelli e disse que os pais não sabiam que ele estava na rodovia. A equipe levou a criança de volta para casa. No local, porém, não havia nenhum responsável no momento da chegada dos policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com o registro, o garoto relatou que a mãe havia saído mais cedo e que o pai estava em Ivaiporã para receber aposentadoria.

Antes de deixar a residência, os policiais orientaram a criança sobre os perigos de permanecer às margens da rodovia. O Conselho Tutelar também compareceu ao imóvel e informou que acompanharia a situação junto à família.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos