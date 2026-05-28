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Menino é encontrado sozinho na PR-082 após sair para procurar figurinhas da Copa do Mundo

Criança de 12 anos procurava garrafas com figurinhas da Copa do Mundo quando foi localizada pela PM na rodovia.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 13:24:47 Editado em 28.05.2026, 13:31:22
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Menino é encontrado sozinho na PR-082 após sair para procurar figurinhas da Copa do Mundo
Autor A Polícia Militar foi acionada após motoristas relatarem risco de acidente - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um menino de 12 anos foi encontrado sozinho às margens de uma rodovia entre São João do Ivaí e Lunardelli, no Vale do Ivaí, na tarde de quarta-feira (27). A Polícia Militar foi acionada após motoristas relatarem risco de acidente no trecho.

Segundo a PM, testemunhas informaram ao Copom que a criança seguia de bicicleta por um local sem acostamento. Os condutores precisavam desviar para evitar atropelamento.

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LEIA MAIS: Morador de Ivaiporã morto em acidente de trabalho em Faxinal é identificado

Os policiais foram até o ponto indicado e localizaram o garoto próximo à pista. Durante a abordagem, ele contou que saiu para procurar garrafas de refrigerante que poderiam conter figurinhas da Copa do Mundo.

Conforme o boletim de ocorrência, o menino mora em Lunardelli e disse que os pais não sabiam que ele estava na rodovia. A equipe levou a criança de volta para casa. No local, porém, não havia nenhum responsável no momento da chegada dos policiais.

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Ainda de acordo com o registro, o garoto relatou que a mãe havia saído mais cedo e que o pai estava em Ivaiporã para receber aposentadoria.

Antes de deixar a residência, os policiais orientaram a criança sobre os perigos de permanecer às margens da rodovia. O Conselho Tutelar também compareceu ao imóvel e informou que acompanharia a situação junto à família.

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conselho tutelar Copa do Mundo menino perdido POLICIA MILITAR Rodovia segurança infantil
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