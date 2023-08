Menino de 9 anos fica ferido ao sofrer queda de bicicleta em Ivaiporã

O acidente foi no Jardim Casa Grande

Um acidente envolvendo uma bicicleta foi registrado por volta das 11h30 desta sexta-feira (4), e deixou um garoto de 9 anos ferido em Ivaiporã. O acidente foi na Rua Salin Hayel Bitar no Jardim Casa Grande.

A vítima foi imobilizada e estabilizada pelos socorristas de resgate da equipe do Siate/Corpo de Bombeiros e encaminhada com ferimentos leves ao Hospital Bom Jesus.

Segundo informações dos bombeiros ele sofreu lesões nos membros superior e inferior esquerdo, e escoriações.

De acordo com as informações de populares, a criança estava transitando pela rua com a bicicleta, quando se desequilibrou e sofreu a queda. Ele acabou caindo em um terreno baldio.

