Menino de 5 anos, filho de ex-moradores de Ivaiporã, morre no hospital

Será sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério Municipal de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, o menino João Marcos, de apenas 5 anos de idade, que faleceu vítima da covid-19. Ele estava internado em um hospital de Maringá, no Noroeste do Paraná.

continua após publicidade

João Marcos é filho do casal Jeniffer Caroliny e Walison Tiago de Sene da Costa, ex-moradores de Ivaiporã. Atualmente, a família reside na cidade de Mandaguari.

- LEIA MAIS: Réus são condenados por atentado contra ex-prefeita de Califórnia

continua após publicidade

Segundo informações de familiares, o menino estava internado na UTI de um hospital de Maringá desde 4 de setembro, quando foi transferido de Mandaguari, em estado grave, com covid-19 e pneumonia.

Na madrugada da quarta-feira, 6 de setembro, João Marcos teve uma parada cardíaca e foi entubado. A família usou as redes sociais para pedir uma corrente de orações pela saúde de João Marcos, mas infelizmente a criança não resistiu.

Foto por Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações da administração do Cemitério Municipal de Ivaiporã, por volta das 12 horas, a família aguardava o corpo que estava sendo transladado para o sepultamento.

Siga o TNOnline no Google News