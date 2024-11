Menino de 12 anos morre afogado em centro de lazer de Jardim Alegre

Ele foi resgatado por moradores da região e populares que estavam no local.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um menino de 12 anos morreu afogado em uma mina d’água (nascente) que fica ao lado do playground no Lago Municipal Ângelo Santini (Centro de Esportes e Lazer) em Jardim Alegre, na tarde deste domingo (27). Ele era estudante do Colégio Estadual Cristóvão Colombo. (Assista reportagem abaixo)

continua após publicidade

Segundo as primeiras informações, o menino teria entrado na água para pegar uma bola e desapareceu. Ele foi resgatado por moradores da região e populares que estavam no local. Estima-se que ele tenha ficado submerso por cerca de 20 minutos até ser retirado.

- LEIA MAIS: Motociclista morre após grave acidente na BR-376; caminhoneiro fugiu

continua após publicidade

Socorristas do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegaram ao local e encontraram o menino inconsciente. Após mais de 30 minutos de tentativa de reanimação, não foi possível recuperar os sinais vitais da criança.

A Polícia Civil e a Criminalística foram acionadas. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

continua após publicidade

Assista:

TNOnline TV





Siga o TNOnline no Google News