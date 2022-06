Menino de 11 anos é atingido por tiro no Paraná

Da Redação

O caso ocorreu em um carreador à beira da Rodovia da Uva

Na tarde de quinta-feira (16), um menino de 11 anos foi atingido por um tiro no Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar em área rural de Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

O caso ocorreu foi em um carreador à beira da Rodovia da Uva. A criança foi atingida no tornozelo e, assim que os amigos perceberam o ferimento, o ajudaram a chegar até o estacionamento de um supermercado próximo.

Os amigos da vítima disseram a PM, que o menino foi atingido uma bala perdida, não se descarta a hipótese que eles estivessem brincando com uma arma quando ocorreu um acidente.

Conforme o soldado Diego Rodrigues, a versão para o caso é que ainda não está clara. Havia um grupo de garotos no carreiro. Além da vítima e de garotos com aproximadamente a mesma idade, havia também um adolescente de 16 anos. Mas somente os mais jovens ajudaram o amigo a chegar no mercado. O mais velho desapareceu.

* Com informações RIC Mais