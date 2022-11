Menino de 11 anos é a quarta vítima fatal do acidente na PR-466

Da Redação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde dessa quarta-feira (16)

Foi confirmado no início da noite desta quarta-feira (16), mais uma morte no grave acidente que ocorreu em Manoel Ribas. O quarto óbito é um menino de 11 anos, filho do casal, que também estava no carro. O corpo só foi localizado após o automóvel ter sido retirado debaixo da carreta.

Também foi confirmado que a família é residente de Telêmaco Borba. As vítimas foram identificadas como Junior Lima, Selma Kuhm, empresários de Telêmaco Borba, donos da Pizzaria Itália. As crianças filha do casal Helena, de aproximadamente seis anos, e Nicolas, de aproximadamente 11anos.

De acordo com as informações eles estavam indo se hospedar em uma cabana em Manoel Ribas. O caminhão envolvido no acidente é da região de Maringá.

A família de Telêmaco Borba tinha como destino uma cabana em Manoel Ribas, onde ficariam hospedados.

O ACIDENTE

O grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (16), por volta das 15h15, no cruzamento da PR-466 com a PR 487, em Manoel Ribas.

A colisão envolveu um caminhão e um Volkswagen/Saveiro estendida que estava emplacada por Telêmaco Borba. Com a colisão, o carro e o caminhão foram jogados em uma ribanceira, sendo que o automóvel ficou embaixo do caminhão.

Num primeiro momento foram confirmadas três mortes, um casal e uma filha de aproximadamente seis anos.

O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ivaiporã e Manoel Ribas, a Polícia Militar (PM) de Manoel Ribas, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Instituto Médico-Legal (IML) e Perícia estiveram no acidente prestando atendimento.

* As informações são do NH Notícias

