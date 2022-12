Menino atingido por muro morre aos 12 anos em São João do Ivaí

Da Redação

Gabriel Roberto dos Santos Alves, de 12 anos, morreu dias depois de ser atingido por um muro

Morreu nesta quarta-feira (21) Gabriel Roberto dos Santos Alves, de 12 anos, que estava internado após ter sido atingido por um muro em São João do Ivaí. Ele estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), da Santa Casa de Maringá, desde a última segunda-feira (19), mas não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente.

Segundo informações de familiares, ele quebrou uma perna e a cabeça estava muito inchada. Em estado muito grave após o acidente, familiares e amigos chegaram a pedir orações ao jovem. Sua morte foi confirmada às 18h00.

O acidente aconteceu no Jardim Santa Terezinha. O menino estava sentado na calçada e encostado no muro de uma residência, e a moradora foi tirar o carro da garagem e acabou colidindo com a parede, que caiu sobre Gabriel.

Com informações do Canal HP.

O acidente

Uma criança de 12 anos ficou gravemente ferida ao ser atingida na cabeça por parte de um muro que desabou após um acidente de trânsito, por volta das 17h30, na segunda-feira (19) em São João do Ivaí, no norte do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente foi na Rua João Ribeiro, no Jardim Santa Terezinha.

A moradora da residência informou aos policiais que estava saindo com seu carro, um VW Santana, quando o para-choque se prendeu ao portão causando o desmoronamento. Com a batida, os escombros caíram sobre a criança que estava na calçada. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal.

A motorista do carro não ficou ferida e prestou todas as informações à equipe policial. Ela também realizou o teste do bafômetro que teve como resultado 0,0mg/l. A Polícia Civil também foi acionada para os procedimentos de polícia judiciária.

