Meninas são flagradas pela PM bebendo cerveja em bar de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher que se apresentou como responsável pelas menores confirmou que teria comprado a bebida

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada na tarde de segunda-feira (10), por volta das 17h30, em atendimento a uma denúncia anônima que informava que em um bar na Rua Rio Grande do Sul, próximo à Caixa Econômica havia duas adolescentes consumindo bebida alcoólica .

continua após publicidade .

No local os policiais militares encontraram duas menores em uma mesa com várias latas de cerveja, sendo que uma das menores estava consumindo bebida alcoólica (lata de cerveja).

- LEIA MAIS: Produtora de Lidianópolis vence concurso Café Especial em Ivaiporã

continua após publicidade .

Uma mulher se apresentou aos policiais como responsável pelas menores sendo uma sua sobrinha de 16 anos e outra amiga da sobrinha de 15 anos, e relatou que teria comprado a bebida para as menores.

Em contato com o proprietário do estabelecimento disse que a responsável pelas menores comprou uma lata de bebida e levou até a mesa, e que elas teriam chegado ao bar com outras latas.

Diante dos fatos todas as partes foram conduzidas até o destacamento de Jardim Alegre para a lavratura dele documentação, tendo em vista falta ener

Siga o TNOnline no Google News