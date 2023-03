Meninas que estavam desaparecidas em S. Pedro do Ivaí são encontradas

Da Redação

As meninas estava desaparecidas desde último sábado

As irmãs Letícia Vitória (15 anos) e Cibely Nicole (13anos), que estavam sem dar notícias para a família desde o último sábado (05) apareceram na tarde dessa quarta-feira (08), em São Pedro do Ivaí. A informação foi confirmada pela família.

No final da tarde desta quarta-feira, elas foram encontradas na Praça Padre José Rossi, próximo a prefeitura do município. Mas, elas não informaram o motivo do desaparecimento e nem em que local estavam.

O boletim de ocorrência na Polícia Militar sobre o desaparecimento das meninas foi registrado na terça-feira (7);

De acordo com o boletim, as meninas teriam saído de casa no último sábado (04), informando que iriam para a rodoviária da cidade, porém desde então não deram mais notícias.

Elas haviam deixado na casa, os celulares e não responderam às mensagens enviadas pela mãe através das redes sociais.

Os familiares entraram contato com amigos que estavam com elas na ocasião, a mãe foi informada de que o grupo se dispersou e que as adolescentes ficaram sozinhas sentadas em um banco na praça, mas que depois não foram mais vistas.

O Conselho Tutelar e a Polícia Civil estão acompanhado o caso.

* Com informações do Canal HP

