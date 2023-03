Menina faz ameaças com faca a conselheiras e oficial de justiça

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Foto: Aliocha Maurício/SEDS

Uma menina de 14 anos que seria encaminhada para Casa Lar de Faxinal de posse de uma faca tipo peixeira ameaçou conselheiras tutelares e a oficial de justiça em Grandes Rios. O caso na quarta-feira (29) foi por volta das 17h30 no distrito de Ribeirão Bonito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para apoio e no local em contato com a mãe, ela relatou que a filha estava muito agressiva, e ameaçou de morte as conselheiras tutelares e a oficial de justiça, em seguida correu com a faca em punho para a praça central da igreja católica.

Na praça, os policiais encontraram as conselheiras que se mostravam preocupadas com a situação, já que a adolescente ameaçava matar as pessoas e até mesmo se suicidar.

Os policiais então pediram que todos se distanciassem e ficassem seguros. A menina com a faca em punho batia no banco, demonstrando muito nervosismo, dizendo que iria matar todas elas e os três policiais caso tentassem se aproximar.

Após muita insistência dos policiais ela jogou a faca na grama. A equipe ainda teve que conversar bastante com a menor, porém ela continuava agressiva e relutante a receber ordens. Para evitar fuga foi necessário o uso de algemas.

A adolescente foi conduzida no banco de trás da viatura acompanhada de uma conselheira tutelar ao Hospital Municipal para atendimento médico, onde também compareceu uma psicóloga.

Devido a gravidade também estiveram no hospital, o promotor de justiça e a juíza da comarca, que decidiu por bem, não mais encaminhar a menor até a Casa Lar e sim para um hospital com aparato necessário para o melhor tratamento.

A equipe policial ficou no hospital até o momento que a menor foi transferida para o hospital da Providência de Apucarana.

