Menina de 9 anos é vítima de assédio sexual em Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma menina de 9 anos foi vítima de assédio sexual no final da tarde de sexta-feira (30), após ir a uma mercearia comprar doces, no distrito de Placa Luar, em Jardim Alegre. O suspeito teria oferecido R$ 20,00 para que a criança tivesse relações sexuais com ele.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi chamada, e no local em contato com os familiares foi relatado que por volta das 18 horas, a menina e o avô foram até um bar e mercearia que fica na avenida principal do distrito. Porém, o homem por ser religioso e não gostar de entrar em bar ficou aguardando a menor na quadra de esportes, e ela foi até a mercearia comprar doces.

- Leia Mais: Série de casos de assédio gera alerta nas escolas

continua após publicidade .

Porém ao se aproximar do local, um indivíduo, chegou até a menina e disse: “manda seu avô embora, que eu gosto de batata e mandioca!” e na sequência teria dito que a estupraria, oferecendo ainda o valor de R$ 20,00 para que permitisse o ato.

Assustada, a menina saiu correndo de encontro ao seu avô, os quais voltaram para a residência, não visualizando mais o suspeito nas proximidades.

No local ninguém soube precisar as características físicas, apenas o apelido do autor, e afirmaram que é morador do distrito. Mas, foi ainda relatado aos policiais que o suspeito vive embriagado pela rua, e rotineiramente mexe com as mulheres do distrito.

Os familiares da menina foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado à 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News