Menina de 6 anos fica ferida após atropelamento em Ivaiporã

Criança foi atingida por um carro ao atravessar a via com o avô. Ela foi socorrida pelo Samu e Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Bom Jesus

Uma menina atropelada em Ivaiporã mobilizou equipes de resgate na quinta-feira (30), na Avenida Brasil, em frente ao Paraná Supermercados. A criança, de 6 anos, foi atingida por um Ford Fiesta enquanto atravessava a via com o avô e foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus.

Segundo a Polícia Militar, o avô contou que a neta se soltou de sua mão durante a travessia e entrou na pista. O veículo não conseguiu evitar o atropelamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (31)

O Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros. A menina estava consciente e estável. Ela foi levada ao hospital para avaliação médica.

O motorista permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/L. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou os envolvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos