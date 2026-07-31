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TRÂNSITO

Menina de 6 anos fica ferida após atropelamento em Ivaiporã

Criança foi atingida por um carro ao atravessar a via com o avô. Ela foi socorrida pelo Samu e Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Bom Jesus

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 07:23:01 Editado em 31.07.2026, 07:22:55
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Menina de 6 anos fica ferida após atropelamento em Ivaiporã
Autor Criança foi levada ao hospital para avaliação médica - Foto: Reprodução

Uma menina atropelada em Ivaiporã mobilizou equipes de resgate na quinta-feira (30), na Avenida Brasil, em frente ao Paraná Supermercados. A criança, de 6 anos, foi atingida por um Ford Fiesta enquanto atravessava a via com o avô e foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus.

Segundo a Polícia Militar, o avô contou que a neta se soltou de sua mão durante a travessia e entrou na pista. O veículo não conseguiu evitar o atropelamento.

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O Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros. A menina estava consciente e estável. Ela foi levada ao hospital para avaliação médica.

O motorista permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/L. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou os envolvidos.

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atropelamento criança emergência médica ivaipora POLICIA MILITAR Segurança no Trânsito
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