Menina de 6 anos fica ferida após atropelamento em Ivaiporã
Criança foi atingida por um carro ao atravessar a via com o avô. Ela foi socorrida pelo Samu e Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Bom Jesus
Uma menina atropelada em Ivaiporã mobilizou equipes de resgate na quinta-feira (30), na Avenida Brasil, em frente ao Paraná Supermercados. A criança, de 6 anos, foi atingida por um Ford Fiesta enquanto atravessava a via com o avô e foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus.
Segundo a Polícia Militar, o avô contou que a neta se soltou de sua mão durante a travessia e entrou na pista. O veículo não conseguiu evitar o atropelamento.
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O Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros. A menina estava consciente e estável. Ela foi levada ao hospital para avaliação médica.
O motorista permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/L. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou os envolvidos.
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