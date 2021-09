Menina de 14 anos sofre assédio em ponto de ônibus

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi solicitada na tarde de quarta-feira (29) a comparecer a Av. Brasil, onde estaria ocorrendo um crime de assédio sexual.

No local, a vitima de 14 anos relatou aos policiais, que estava aguardando o ônibus. Momento que um indivíduo passou a proferir obscenidades, com xingamentos e palavras de baixo calão. Após o ocorrido o autor se ausentou do local.

Posteriormente a equipe localizou o indivíduo e ao fazer a checagem do seu nome via Copom não dava consulta. Ele foi então encaminhado a 54ª DRP de Ivaiporã para averiguação.

Sendo identificado, ele foi indagado sobre o ocorrido o mesmo negou os fatos. Diante das circunstancias a equipe encaminhou a vítima e autor dos fatos para confecção de termo circunstanciado.