Menina de 12 anos sofre abuso e importunação sexual em Jandaia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar localizou o autor que foi preso

Uma menina de 12 anos acionou a Polícia Militar (PM) após sofrer abuso e importunação sexual na madrugada neste sábado (10), em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A situação teria ocorrido durante uma festa que foi realizada na cidade.

continua após publicidade .

Segundo relato da vítima à PM, o homem, que não teve idade informada, teria passado as mãos em suas partes íntimas. Após receber a denúncia, uma equipe da Rotam foi até a Rua Placido Caldas, no centro da cidade, onde era realizado o show, localizou e prendeu o homem que foi encaminhado a delegacia.

- LEIA MAIS: Motorista de ônibus escolar é preso suspeito de abusar de estudante

continua após publicidade .

A vítima também foi até a delegacia, acompanhada pela mãe, para formalizar sua denúncia perante a Polícia Civil. O caso será investigado.

PM SALVA criança DE estupro

Em Apucarana, a PM salvou uma criança de apenas 7 anos dos abusos praticados pelo namorado da avó. Tudo foi possível após uma equipe abordar o carro onde a vítima estava com o estuprador, no Solo Sagrado, na noite da última quinta-feira (08).

A equipe Rocam realizava patrulhamento de rotina quando flagrou um carro em um matagal. Quando as motos se aproximaram, o motorista saiu com o veículo, porém, foi abordado.

continua após publicidade .

O motorista desembarcou do carro, e a menina correu em direção ao PM e o abraçou, chorando muito. "De imediato percebemos que havia algo de errado, retiramos a menina de perto dele, acionamos o Conselho Tutelar e conversamos com ela. A criança contou que estava na casa da avó, que o namorado da avó a estava levando para a casa da mãe, porém, parou no matagal e estava abusando dela, ela contou nas palavras de criança, mas entendemos perfeitamente o que estava sendo praticado", disse o soldado Pacheco.

A criança ainda disse que os abusos aconteceram mais de uma vez, que sempre que ele oferecia carona era violentada. "Não sabemos se ele também tem HIV. A menina foi levada para receber atendimento médico e para realizar exames", explica o PM.

Siga o TNOnline no Google News