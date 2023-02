'Melhor idade' se diverte em bloquinho de carnaval no Vale do Ivaí

Da Redação

A prefeita Carla Emerenciano estava presente no evento

Na tarde desta segunda-feira (20), os idosos moradores de São João do Ivaí puderam se divertir no "Bloquinho da Melhor Idade", que aconteceu no Teatro Barracão. O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social.

Com a presença de dezenas de foliões e da prefeita da cidade, Carla Emerenciano, o evento carnavalesco teve como objetivo proporcionar uma tarde de diversão e descontração para a terceira idade durante o feriado prolongado.

"Os idosos presentes puderam dançar, cantar, brincar e se divertir ao som de marchinhas e outros ritmos carnavalescos. Além disso, o evento também teve como objetivo promover a socialização entre os idosos e a integração com a comunidade”, destaca a secretária de Assistência Social, Maíra Vieira.

Carla Emerenciano destacou a importância desse tipo de ação para a população idosa. "É muito gratificante ver os nossos idosos se divertindo e aproveitando o Carnaval. A administração está sempre buscando promover ações que valorizam a nossa terceira idade", afirmou a prefeita.

O evento de carnaval foi considerado um completo sucesso pelos participantes. A partir de agora, está inserido no calendário anual de atividades para a "melhor idade", em São João do Ivaí.

