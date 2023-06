Melhor Idade de Ivaiporã e Jardim Alegre fortalecem laços dançando

A parceria entre as Prefeituras de Ivaiporã e Jardim Alegre demonstra o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos

Cerca de 200 idosos se reuniram no Centro da Melhor Idade, em Ivaiporã, na quarta-feira

A Prefeitura de Ivaiporã e Jardim Alegre promoveram uma ação intermunicipal objetivando fortalecer os laços de amizade e combater o sedentarismo entre os Grupos da Melhor Idade e Conviver. Cerca de 200 idosos se reuniram no Centro da Melhor Idade, em Ivaiporã, na quarta-feira, dia 21 de junho, para um animado baile ao som de diversos ritmos.

A iniciativa, resultado da parceria entre as Secretarias Municipais de Assistência Social Ivaiporã e Jardim Alegre, proporcionou a troca de energia e interação entre os grupos.

A secretária municipal de Assistência Social, Silvana Pessutti, e a coordenadora do Grupo da Melhor Idade de Ivaiporã, Rosângela Lima, receberam o Grupo Conviver de Jardim Alegre e defenderam a importância da ação intermunicipal, enquanto a coordenadora do Grupo Conviver de Jardim Alegre, Ludimila Barbosa, mencionou a relevância do fortalecimento das amizades proporcionado por essa ação conjunta.

Ludimila Barbosa estava acompanhada da educadora física Mariana Santini e da coordenadora do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Jardim Alegre, Vânia Degerone.

Além de fortalecer os laços sociais e amizades, o baile tem impacto positivo na saúde dos idosos. “A atividade física promovida pela dança combate o sedentarismo, o isolamento social e ajuda a prevenir a depressão”, associou Rosângela Lima.

A parceria entre as Prefeituras de Ivaiporã e Jardim Alegre demonstra o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos, promovendo atividades que valorizam o convívio social e a saúde. A continuidade desse trabalho conjunto reforça a importância de ações intermunicipais para promover o envelhecimento saudável e ativo.

